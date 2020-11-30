Постановление правительства Калининградской области от 30 ноября 2020 года № 865 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 26 ноября 2020 года № 35 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812 и от 17 ноября 2020 года № 819) следующие изменения:

1) в пункте 4:

- в подпункте 1:

в абзаце третьем слова "до 01 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года";

в абзаце четвертом слова "с 21.00 до 06.00" заменить словами "с 23.00 до 06.00";

в абзацах седьмом, тринадцатом слова "до 01 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года";

- в подпункте 2, абзаце первом подпункта 3, подпункте 4 слова "до 01 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года";

2) пункт 4.1 признать утратившим силу;

3) пункт 7.1 после слов "по 30 ноября 2020 года" дополнить словами ", с 01 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года, с 15 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года";

4) в пункте 9.1:

- в абзаце первом слова "до 01 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года";

- подпункт 1 признать утратившим силу;

5) в пунктах 10.1-10.3 слова "по 04 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года";

6) пункт 10.4 признать утратившим силу;

7) в подпункте 2 пункта 10.5 слова "до 01 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года";

8) пункт 12.1 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу с 01 декабря 2020 года, за исключением абзаца четвертого подпункта 1 пункта 1, и подлежит официальному опубликованию.

Абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 07 декабря 2020 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







