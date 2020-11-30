Китайский зонд "Чанъэ-5" готовится к посадке на Луну

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" успешно отделился от орбитального блока. Уже выбирается момент для его мягкой посадки на поверхности Луны для сбора образцов грунта, сообщает РИА Новости. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны.

Напомним, зонд "Чанъэ-5" Китай планировал запустить еще в 2017 году, однако миссия состоялась только сейчас. Аппарат общим весом 8,2 тонны включает орбитальный модуль, спускаемый аппарат, модуль для взлета с поверхности Луны и возвращаемый модуль. Если все пойдет по плану, "Чанъэ-5" должен прилуниться у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны, собрать образцы грунта, поднять его на орбиту и вернуться с ним на Землю 16 или 17 декабря.

Для этого на спусковом аппарате установлено буровое устройство и манипулятор с ковшом. Образцы собранного грунта будут загружены в специальный контейнер. Аппарат для взлета поднимется с этим ценным грузом на орбиту, состыкуется там с орбитальным модулем. И уже на орбите "автоматика" "Чанъэ-5" перегрузит контейнер в возвращаемый аппарат.

То есть, среди самых сложных задач миссии - не только автоматический сбор грунта, но и взлет с этим ценным грузом с поверхности Луны, стыковка двух модулей на лунной орбите. И, конечно, возвращение домой.

Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около 2 килограммов реголита. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.