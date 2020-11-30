Три логика заходят в бар. Бармен спрашивает: "Чай все будут?"

- Не знаю, - отвечает первый логик.

- Не знаю, - говорит второй.

- Да! - восклицает третий.

Главная прелесть анекдотов про логиков в том, что они логичные, хотя логическое мышление в них часто перпендикулярно логике жизни, оттого и смешно. Впрочем, над такими анекдотами не особо смеются, зато их можно разгадывать как логические задачи. Сами-то логики, может, и смеются - над нами, пока мы ломаем голову.

Кстати, этот анекдот существует и в другом варианте, с вопросом бармена: "Кто-нибудь чай хочет?" Ответы те же, хотя ситуация явно другая.

В прошлый раз мы разбирали анекдоты про жен математиков. Но женам логиков не легче!

Жена логика родила ребенка. Доктор подносит новорожденного отцу. Жена спрашивает: "Это мальчик или девочка?" Логик отвечает: "Да".

И ведь верно ответил! Логик из анекдотов всегда предельно точен и аккуратен в высказываниях: если что сказал, значит, так и есть, а нам остается думать почему. Если анекдот сводит его с учеными других специальностей, тут же выстраивается иерархия точности мышления, в которой логик на вершине.

Едут биолог, физик и логик по Австралии. Видят из окна машины черную овцу.

Биолог: "О, тут водятся черные овцы!"

Физик: "Точнее, тут водится как минимум одна черная овца".

Логик: "Черная? Я бы сказал, как минимум одна из местных овец черная как минимум с одной стороны".

Логик - не такая уж частая специальность, но в последние годы в роли логика нередко выступает программист. Они в анекдотах мыслят схоже, и жены их хорошо бы поняли друг друга.

Жена программиста просит его:

- Сбегай в магазин, купи буханку хлеба. Если есть яйца, возьми дюжину.

Программист возвращается с двенадцатью буханками.