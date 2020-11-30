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30.11.2020 19:34
Рубрика: Происшествия

Двадцать лет спустя

КС РФ уточнил применение понятия давности приобретения
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Конституционный суд РФ распространил действие понятия "приобретательская давность" на случаи, когда право частной собственности фактически наступило, но не было оформлено соответствующим образом. Поводом для проверки статьи 234 ГК РФ послужил гаражный бокс.

О том, что по документам он не является владельцем собственного гаража, Виктор Волков из Московской области узнал с приходом кадастровых инженеров. Оказалось, что бетонная коробка и земельный участок, на котором она стоит, до сих пор числятся пожизненным наследуемым владением прежнего хозяина. Волков купил у него гараж более 20 лет назад, вступил в члены кооператива, покупка была в присутствии его председателя, у нового владельца есть расписка в получении денег.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Но поскольку сделка была по договору купли-продажи, суды отказались признавать право собственности Волкова. Они посчитали, что нормы статьи 234 ГК РФ о том, что "лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество", в данном случае не применимы. Причина - оформление сделки, в основе - разъяснение пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ.

- Владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору, - указано в нем. При этом перечень договорных отношений не носит исчерпывающего характера - после указания "аренды, хранения, безвозмездного пользования" есть продолжение: "И т.п.".

По мнению Волкова, такой формальный подход суда, при котором не дана оценка всех существенных факторов - отсутствие претензий прежнего владельца и правления кооператива, правовая ситуация 1997 года, когда заключалась сделка - свидетельствует о правовой неопределенности закона.

- Недостаточная ясность формулировки и открытый перечень договорных обязательств в разъяснении привели к тому, что судебная практика стала распространять данные положения и на сделки, в которых прежний владелец отказался от всех прав на передаваемое имущество в пользу нового владельца, - указал Волков.

Рассмотрев обстоятельства дела, КС раскритиковал решение судов общей юрисдикции Московской области. Норма статьи 234 ГК РФ не противоречит Конституции, поскольку если прежний владелец недвусмысленно выразил намерение отказаться от прав на имущество, давностное владение нельзя признать недобросовестным даже при наличии договора.

Отечественная судебная практика стала распространять положения о "приобретательной давности" и на сделки, в которых прежний владелец отказался от всех прав на передаваемое имущество

- В указанных разъяснениях Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ указывается только на договоры, в которых контрагент собственника получал имущество во временное владение, - разъяснил КС РФ, - то есть из природы договора следует, что получатель имущества не имел намерения владеть им как своим.

В деле Волкова ситуация принципиально иная, поэтому оно подлежит пересмотру.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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