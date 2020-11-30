Матвиенко предложила передать минтруду все вопросы семейной политики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо единое ведомство по делам семьи, функции которого следует возложить на министерство труда и соцзащиты. Такое предложение она высказала в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семей и детей.

Она констатировала, что сейчас в России отсутствует "единая точка входа", единый федеральный центр семейной политики, эти функции разбросаны по разным структурам, включая минтруд, минпросвещения, минздав и МВД. При этом в ряде регионов (Башкирии, Астраханской, Томской областях) свои "министерства семьи" созданы и успешно работают. "Может быть, это тот случай, когда региональные практики нужно брать на вооружение в масштабе всей страны", - считает Матвиенко.

Глава Совфеда уверена, что "дополнительных структур плодить не нужно", достаточно грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного. "На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть министерство труда и социальной защиты РФ", - заявила Матвиенко.

Она предложила также переименовать ведомство в министерство труда, социальной защиты и семейной политики. "И всем будет понятно, кто в стране отвечает за выработку семейной политики, координацию, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами", - считает глава Совфеда.

"Давайте подумаем над этим, взвесим все "за" и "против", от имени нашего Совета выйдем с таким предложением. С межведомственной неразберихой точно пора заканчивать, тем более в такой чувствительной сфере", - заключила она.

В самом минтруде готовы взять на себя дополнительную нагрузку. "Если такое решение будет принято, министерство труда и соцзащиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи", - заявил глава ведомства Антон Котяков, отвечая на вопрос Матвиенко, как он относится к ее инициативе.