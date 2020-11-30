Microsoft готовит самую необычную Windows. Чем она интересна

Корпорация Microsoft ведет разработку специальной версии операционной системы Windows, предназначенной для маломощных недорогих компьютеров и ноутбуков.

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Ее основным визуальным отличием от актуальной Windows 10 станет отсутствие традиционного и привычного всем меню "Пуск", которое вызывается специальной клавишей или кликом по кнопке в углу экрана.

Вместо него по центру рабочего стола расположится статичная панель быстрого запуска, где будут собраны основные приложения и сервисы, пишет Windows Latest. Кроме того, оформление системы будет более ярким и контрастным.

Ожидается, что новая операционка будет предустанавливаться на ПК менее чем с четырьмя гигабайтами ОЗУ и не сможет поддерживать работу более чем с одним экраном. ЕЕ выход запланирован на второй квартал 2021 года.