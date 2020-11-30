Минцифры предложило продлить господдержку СМИ на 2021 год

Минцифры планирует продлить меры государственной поддержки СМИ на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента госполитики в области СМИ Екатерину Ларину.

"Поскольку очевидно, что пандемия 31 декабря 2020 года не закончится, и уж точно не закончится тот негативный эффект, который она имеет на экономику, мы занимаемся тем, чтобы продлить меры поддержки на весь следующий период. Просим - весь следующий год, аргументируя это тем, что даже если все пойдет по благоприятному сценарию, и собственно эпидемиологическая ситуация улучшится, на восстановление экономики потребуется дополнительное время, поэтому мы будем просить продления на весь 2021 год", - сказала она.

По словам Лариной, эта работа ведется совместно с Минэкономразвития. Министерство надеется на быстрое принятие поправок в законы, которые позволят правительству принять решения по временному сокращению перечня лицензионных требований или приостановке некоторых из них.

При продлении мер поддержки Минцифры планирует распространить их на те организации, коды ОКВЭД которых были скорректированы в течение 2020 года. Смена кода этим летом не означает, что компании пытались необъективно войти в число пострадавших, говорит Ларина. Они только привели в соответствие со своей фактической деятельностью данные для ФНС. "Поскольку это соответствует фактической деятельности, то, безусловно, необходимо распространить на них эти меры поддержки", - сообщила она.

Ранее СМИ и производства печатной продукции вошли в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки могут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Около 30 тыс. СМИ могли получить льготы, из них 15 тыс. - это печатные СМИ, около 8 тыс. - это теле- и радио.