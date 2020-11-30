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30.11.2020 12:43
Рубрика: Общество

Минпросвещения рекомендовало проводить онлайн-уроки в соцсетях

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения представило расширенный комплекс мер, которые помогут школам, колледжам и вузам использовать онлайн-возможности и онлайн-решения. Как в рамках очной программы, так и в случае временного вынужденного перехода на дистанционное обучение.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Для удаленного обучения министерство просвещения рекомендует использовать бесплатные инструменты соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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- Сохраняя очный формат как ключевой для нашей системы образования, мы усиливаем его поддержкой различных онлайн-решений, позволяющих учащимся оставаться в образовательном процессе даже там, где эпидемиологические условия временно не дают возможности проводить занятия в стенах образовательной организации, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Социальные сети хорошо известны и ученикам, и учителям, что делает их удобными помощниками. Вместе мы работаем над тем, чтобы справиться со всеми сложностями, которые возникли из-за пандемии.

Как сообщает ведомство, для класса, потока или школы в соцсетях можно создавать закрытые сообщества, обмениваться учебными материалами и пособиями, обсуждать задания и задавать вопросы педагогам. Преподаватели могут вести вебинары или записывать обучающие видео, а школьники и студенты - проверять знания с помощью тестов в мини-приложениях. "ВКонтакте" можно с помощью видеозвонков проводить занятия или собрания для 128 человек, а в "Одноклассниках" есть возможность подключаться к звонку по ссылке.

По статистике, 94% школьников зарегистрированы в соцсети "ВКонтакте", 48% учеников и учителей используют эту соцсеть для дистанционных школьных занятий.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Компании Информационные технологии ВКонтакте Компании Информационные технологии Одноклассники

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