Минпросвещения рекомендовало проводить онлайн-уроки в соцсетях

Министерство просвещения представило расширенный комплекс мер, которые помогут школам, колледжам и вузам использовать онлайн-возможности и онлайн-решения. Как в рамках очной программы, так и в случае временного вынужденного перехода на дистанционное обучение.

Для удаленного обучения министерство просвещения рекомендует использовать бесплатные инструменты соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает пресс-служба ведомства.

- Сохраняя очный формат как ключевой для нашей системы образования, мы усиливаем его поддержкой различных онлайн-решений, позволяющих учащимся оставаться в образовательном процессе даже там, где эпидемиологические условия временно не дают возможности проводить занятия в стенах образовательной организации, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Социальные сети хорошо известны и ученикам, и учителям, что делает их удобными помощниками. Вместе мы работаем над тем, чтобы справиться со всеми сложностями, которые возникли из-за пандемии.

Как сообщает ведомство, для класса, потока или школы в соцсетях можно создавать закрытые сообщества, обмениваться учебными материалами и пособиями, обсуждать задания и задавать вопросы педагогам. Преподаватели могут вести вебинары или записывать обучающие видео, а школьники и студенты - проверять знания с помощью тестов в мини-приложениях. "ВКонтакте" можно с помощью видеозвонков проводить занятия или собрания для 128 человек, а в "Одноклассниках" есть возможность подключаться к звонку по ссылке.

По статистике, 94% школьников зарегистрированы в соцсети "ВКонтакте", 48% учеников и учителей используют эту соцсеть для дистанционных школьных занятий.