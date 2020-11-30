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30.11.2020 20:46
Рубрика: Экономика

Минстрой будет снижать ипотечную ставку до 6%

Текст: Марина Трубилина

В планах Минстроя - добиваться дальнейшего снижения ипотечной ставки. Об этом рассказала на заседании комитета Совета Федерации директор Департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

В паспорте нацпроекта заложено плавное поэтапное снижение ипотечной ставки. К 2030 году она должна достигнуть 6%, подчеркнула Корниенко. В октябре, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков по ипотечным кредитам на новостройки держались на уровне 8,03%, на вторичном рынке - 8,26%.

Аналитики прогнозируют новые минимумы ставок по ипотеке к середине 2021 года

Кроме того, Минстрой намерен развивать инфраструктурные облигации. Предполагается, что в 2021 году эта программа будет запущена в четырех пилотных регионах.

Также в планах Минстроя - создать специальный банковский инструмент, который позволит кредитовать граждан, желающих построить свой дом, на одном уровне с долевым строительством, рассказала представитель Минстроя. На прошлой неделе было проведено совещание Минстроя с кредитными организациями, в частности, с представителями Сбербанка, "который предлагает определенный алгоритм действий, чтобы этот механизм стал востребован на рынке". Предполагается ввести стандартизацию индивидуальных жилых домов, что позволит перейти на их индустриальное строительство.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Минстрой

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