Минстрой будет снижать ипотечную ставку до 6%

В планах Минстроя - добиваться дальнейшего снижения ипотечной ставки. Об этом рассказала на заседании комитета Совета Федерации директор Департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

В паспорте нацпроекта заложено плавное поэтапное снижение ипотечной ставки. К 2030 году она должна достигнуть 6%, подчеркнула Корниенко. В октябре, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков по ипотечным кредитам на новостройки держались на уровне 8,03%, на вторичном рынке - 8,26%.

Кроме того, Минстрой намерен развивать инфраструктурные облигации. Предполагается, что в 2021 году эта программа будет запущена в четырех пилотных регионах.

Также в планах Минстроя - создать специальный банковский инструмент, который позволит кредитовать граждан, желающих построить свой дом, на одном уровне с долевым строительством, рассказала представитель Минстроя. На прошлой неделе было проведено совещание Минстроя с кредитными организациями, в частности, с представителями Сбербанка, "который предлагает определенный алгоритм действий, чтобы этот механизм стал востребован на рынке". Предполагается ввести стандартизацию индивидуальных жилых домов, что позволит перейти на их индустриальное строительство.