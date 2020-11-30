Минстрой оценит необходимость автоматического продления субсидий на ЖКУ

Единый по России порог оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет снижен в ближайшее время. Сейчас россияне вправе платить за ЖКУ не более 22% своего дохода, но в некоторых регионах эта цифра ниже. Если доля доходов, уходящая на квартплату, больше, жители могут обращаться за субсидией.

В июле президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, среди которых было - представить до 1 ноября предложения, связанные с выравниванием условий получения гражданами субсидий на оплату ЖКУ. Сейчас федеральный порог установлен на уровне 22%, однако регионы могут снижать этот порог за свой счет. По данным Центра муниципальной экономики, в 35 регионах действует федеральный уровень в 22%. В 29 регионах порог снижен для отдельных категорий граждан. В 14 регионах жители могут платить за ЖКУ не более 15-21% от своих доходах. В 7 регионах установлен порог в 15% и менее. Возможность профинансировать это нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком АО и еще в ряде регионов, где есть для этого возможности в региональном бюджете и не самое бедное население, подчеркнула председатель экспертного совета Комитета Госдумы по жилполитике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Предлагалось снизить федеральный порог оплаты ЖКУ с 22% до 15%, причем делать это постепенно в течение 5 лет. Однако, как рассказала Булгакова, это согласовали все министерства, кроме Минфина. По расчетам Минфина, на это потребуется дополнительно около 700 млн рублей, и средств на это в бюджете нет. Соответственно, в следующем году порог снижен не будет. По мнению замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Олеси Лещенко, к вопросу можно будет вернуться весной и при обсуждении госбюджета на 2022 год.

Сейчас Минстроем рассматривается вопрос о пролонгации срока беззаявительного продления жилищных субсидий, добавила Лещенко. Такой порядок был введен весной из-за пандемии и действует до конца года. "Мы рассматриваем вопрос о том, востребовано ли будет дальнейшее продление с учетом того, что эпидемиологическая ситуация в ряде регионов оставляет желать лучшего. Не хотелось бы получить наплыв граждан в январе, в конце декабря за продлением субсидий", - отметила представитель Минстроя.

Кроме того, отметила Лещенко, с января меняется порядок оформления субсидий. При их назначении учитывается, есть ли у жителя задолженность за ЖКУ. "Если раньше гражданин сам подтверждал отсутствие задолженности, то с Нового года орган соцзащиты будет получать из ГИС ЖКХ информацию о том, что у заявителя нет просуженной и непогашенной задолженности", - рассказала Лещенко.