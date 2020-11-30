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30.11.2020 22:51
Рубрика: Экономика

Минздрав предложил защитить детей от опасных игрушек

Текст: Елена Манукиян
Опасные для детской психики игрушки хотят изымать из оборота. Проект федерального закона об этом разработал Минздрав РФ, документ проходит общественное обсуждение.

В законопроекте говорится, что отбраковывать такие игрушки должна специально-созданная экспертная комиссия при Минздраве. А вот инициировать проведение оценки их неблагоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка может любой желающий, в том числе - органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации, обычные граждане.

В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки

Отмечается, что помимо кукол экспертиза будет проводится в отношении компьютерных и настольных игр, игровых сооружений. Так, документ предлагает считать опасными те из них, которые провоцируют самоубийство, склоняют к проявлению жестокости по отношению к себе, а также другим людям или животным, пропагандируют употребление наркотиков или алкоголя, изображают сцены насилия, половых отношений, а также аварий, катастроф и их последствий. Помимо этого, игрушки не должны вовлекать несовершеннолетних в азартные игры, оскорблять религиозные чувства верующих.

Те из них, которые окажутся опасными, попадут под запрет. Законопроект оставляет возможность оспорить результаты экспертизы в суде для производителя, заявителя, иных заинтересованных лиц.

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