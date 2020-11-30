Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается до конца 2021 года. Решение принято правительством по поручению президента.

Михаил Мишустин: В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача — продолжить их поддержку. Фото: РИА Новости

Малый бизнес оказался тем сектором экономики, который в большей степени пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Сокращение административного давления стало одной из мер помощи предпринимателям. Правительство не только отменило все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, но и ограничило внеплановые. По данным министерства экономического развития за первое полугодие 2020 года количество проверок к аналогичному периоду 2019 года снизилось на 45,7 процента - с 612 до 332 тысяч.

"В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача - продолжить их поддержку", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями. Для этого правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Из плана на 2021 год, пояснили в минэкономразвития, исключают плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля.

Постановлением предусматривается проведение в 2021 году выездных проверок с использованием средств дистанционного взаимодействия или замены их инспекционным визитом.

Также с 1 января для отдельных видов бизнеса правительство вводит реестровую модель предоставления государственных услуг с полным отказом от бумажного носителя. "Лицензии будут выдавать в электронном виде, и главное - вся информация о них будет открыта и общедоступна", - рассказал Михаил Мишустин.

Новый порядок относится к лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, производству лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисному обслуживанию. "Получение необходимых документов займет меньше времени, чем это было раньше, а сам процесс станет максимально прозрачным", - уточнил премьер.

В помощь бизнесу и просто гражданам кабинет министров расширит список сервисов, предоставляемых им в многофункциональных центрах. "Теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность в электронной форме, в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности", - сообщил Мишустин.

Кроме того, у регионов появится возможность организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях. "Все эти шаги позволят усовершенствовать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, расширить список сервисов, которые будут предоставляться в рамках "одного окна", - считает глава кабмина.

Кабмин расширяет список сервисов, которые люди и бизнес смогут получать в многофункциональных центрах

В развитие механизма специальных инвестиционных контрактов Михаил Мишустин утвердил перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых бизнес сможет заключать такие соглашения с государством. "Это гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов", - напомнил премьер о преимуществах.

В список вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности. Ключевыми критериями при их отборе стали отсутствие отечественных аналогов и наличие потенциала для дальнейшего развития.

Между тем

Михаил Мишустин сформировал межведомственную рабочую группу по совершенствованию структуры институтов развития. Ее руководителем назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. До 25 декабря должны быть утверждены планы-графики проведения реформы, которые представят министерства и ВЭБ.РФ.

В этот же срок предстоит принять ключевые показатели эффективности для обновляемых институтов развития. В новой системе приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение национальных целей развития. Качество работы институтов развития станут оценивать в динамике, а не в конце года.