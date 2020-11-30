Малый бизнес оказался тем сектором экономики, который в большей степени пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Сокращение административного давления стало одной из мер помощи предпринимателям. Правительство не только отменило все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, но и ограничило внеплановые. По данным министерства экономического развития за первое полугодие 2020 года количество проверок к аналогичному периоду 2019 года снизилось на 45,7 процента - с 612 до 332 тысяч.
"В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача - продолжить их поддержку", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями. Для этого правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на год - до 31 декабря 2021 года.
Из плана на 2021 год, пояснили в минэкономразвития, исключают плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля.
Постановлением предусматривается проведение в 2021 году выездных проверок с использованием средств дистанционного взаимодействия или замены их инспекционным визитом.
Также с 1 января для отдельных видов бизнеса правительство вводит реестровую модель предоставления государственных услуг с полным отказом от бумажного носителя. "Лицензии будут выдавать в электронном виде, и главное - вся информация о них будет открыта и общедоступна", - рассказал Михаил Мишустин.
Новый порядок относится к лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, производству лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисному обслуживанию. "Получение необходимых документов займет меньше времени, чем это было раньше, а сам процесс станет максимально прозрачным", - уточнил премьер.
В помощь бизнесу и просто гражданам кабинет министров расширит список сервисов, предоставляемых им в многофункциональных центрах. "Теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность в электронной форме, в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности", - сообщил Мишустин.
Кроме того, у регионов появится возможность организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях. "Все эти шаги позволят усовершенствовать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, расширить список сервисов, которые будут предоставляться в рамках "одного окна", - считает глава кабмина.
В развитие механизма специальных инвестиционных контрактов Михаил Мишустин утвердил перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых бизнес сможет заключать такие соглашения с государством. "Это гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов", - напомнил премьер о преимуществах.
В список вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности. Ключевыми критериями при их отборе стали отсутствие отечественных аналогов и наличие потенциала для дальнейшего развития.
Михаил Мишустин сформировал межведомственную рабочую группу по совершенствованию структуры институтов развития. Ее руководителем назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. До 25 декабря должны быть утверждены планы-графики проведения реформы, которые представят министерства и ВЭБ.РФ.
В этот же срок предстоит принять ключевые показатели эффективности для обновляемых институтов развития. В новой системе приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение национальных целей развития. Качество работы институтов развития станут оценивать в динамике, а не в конце года.
Игра по правилам
- Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления, - заявил Мишустин. - Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях.
Еще сильнее обостряет противоречия коронавирусная инфекция. "Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определенную уверенность в будущем", - отметил премьер-министр России.
В нынешней ситуации миру необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации (ВТО). "Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение ее правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств, и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - сказал Михаил Мишустин.
Организация не идеальна и нуждается в реформировании, согласен он, но сейчас это единственный механизм защиты торговых и экономических интересов стран. "Нужно, чтобы он стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал серые зоны, используемые некоторыми государствами для усиления протекционистских мер", - подчеркнул глава российского правительства.
Для развития сотрудничества внутри ШОС главам правительств на утверждение представили пятилетний план мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Страны будут вместе решать важнейшие задачи - от торговли и транспорта до пространственного развития и межрегионального взаимодействия. Мишустин также напомнил о развитии взаиморасчетов между государствами в национальных валютах. "Необходимо выйти на согласованные решения по этому вопросу и после этого приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС", - сказал премьер.