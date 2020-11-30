Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в Совете глав правительств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Она прошла в формате видеоконференции и, как подчеркнул глава российского кабмина, на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике.

- Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления, - заявил Мишустин. - Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях.

Еще сильнее обостряет противоречия распространение коронавирусной инфекции. "Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определенную уверенность в будущем", - отметил премьер-министр России.