Мишустин призвал исключить попытки обойти нормы ВТО

Миру необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), но ряд стран откровенно пытаются обойти ее нормы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Он прошел в понедельник в режиме видеоконференции.

"Безусловно, организация не идеальна и нуждается в реформировании, но сейчас это единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов", - подчеркнул он. Нужно, чтобы механизм ВТО стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал серые зоны, используемые некоторыми государствами для усиления протекционистских мер.

"Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение ее правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств, и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - указал Мишустин.