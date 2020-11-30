Мишустин заявил о расширении услуг МФЦ

Правительство расширяет список сервисов, предоставляемых гражданам и бизнесу в многофункциональных центрах.

"Теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность в электронной форме, в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Кроме того, у регионов появится возможность организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях.

"Все эти шаги позволят усовершенствовать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, расширить список сервисов, которые будут предоставляться в рамках "одного окна", - считает глава кабмина.