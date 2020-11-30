На роль Уильяма в "Короне" не смогут претендовать подданные королевы

Эми Хаббард, директор по кастингу "Короны" (The Crown), одного из самых амбициозных сериалов Netflix, опубликовала в Twitter достаточно странное на первый взгляд объявление. В нем говорится о старте просмотров мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет на роль 11-летнего принца Уильяма.

Помимо фотографии и небольшой биографической справки с указанием необходимого актерского опыта отдельно упомянуто требование о наличии паспорта гражданина ЕС, а не британского, так как 1 января 2021 года Соединенное Королевство окончательно обретает свою независимость от этого интеграционного образования:

Это странное требование в отношении претендента на роль наследника престола в сериале о британской королевской семье предсказуемо вызвало удивление. Как оказалось, причины такого решения донельзя прозаичны: для того, чтобы иметь возможность получить финансовую поддержку, налоговые льготы, а также претендовать на включение сериала в программу фестивалей и участие в борьбе за кинопремии, разработчики должны выполнить ряд критериев, к которым, в свою очередь, относится и гражданство актеров.

Выход Соединенного Королевства из ЕС существенно усложняет дело, и для работы в отдельных проектах наличие британского гражданства - по крайней мере, на первых порах - может стать преградой для актеров из этой страны.