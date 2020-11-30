На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка

На Солнце произошла самая мощная с 2017 года вспышка. Выбросу энергии на светиле присвоен балл М4.4 - это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, астрономическое событие произошло 29 ноября - около 16 часов по московскому времени.

"Существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Более точно, был расположен за левым краем солнечного диска", - говорится в сообщении.

Впрочем мощность вспышки была такова, что она стала частично видна из-за солнечного края.

Астрофизики утверждают, что благодаря расположению на обратной стороне Солнца вспышка не окажет влияния на Землю. Заряженные частицы и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты.

Вместе с тем, вращение светила приводит к тому, что примерно 6-7 декабря область, где произошел взрывной процесс выделения энергии, окажется точно на линии Солнце-Земля. Какова вероятность, что вспышечная активность Солнца сохранится до этого времени, ученые говорить не берутся.

Справка "РГ"

Солнечная вспышка - взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в верхних слоях Солнца. Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 6×1025 Дж, что составляет 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте, или приблизительный объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет.