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30.11.2020 22:15
Рубрика: В мире

Карантин под елочку

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
На фоне роста заболеваемости коронавирусом на Украине (15-16 тысяч заболевших в сутки при 30-40 тысячах ежедневных тестов) власти все чаще стали говорить о неизбежности введения тотального карантина: с возможным закрытием магазинов и прекращением движения общественного транспорта.

О локдауне уже неделю высказываются министры, депутаты, чиновники и эксперты. Но при всем резонансе эти личные высказывания далеки от конкретики. Государственные мужи по отдельности озвучили как минимум пять формул карантина разной степени жесткости и три даты его начала: 5, 24 или 30 декабря. При этом власть, в лице того же президента Зеленского, очевидно оттягивает введение экстренных мер, ожидая то ли чудодейственного улучшения эпидемической ситуации, то ли очередного транша от МВФ, который позволит хоть как-то смягчить негативный экономический эффект от карантина. К тому же, локдаун не нравится мэрам крупных городов, которые дают понять президентскому офису, что будут исполнять решения центра так, как посчитают нужным.

Фото: Иван Николаев / ТАСС
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Символом этой неопределенности и нерешительности стало словосочетание "интеллектуальный локдаун", прозвучавшее из уст главы пропрезидентской парламентской фракции Давида Арахамии, и объяснить которое он внятно не смог. Удивительно, но самое конкретное высказывание в отношении сложившейся ситуации прозвучало от мэра Киева Виталия Кличко: "Сегодня самое важное - четкая логистика, план и слаженность действий всех ветвей власти, всех структур, а не только разговоры про локдаун". Пока же количество заболевших и умерших на Украине растет, а разговоры продолжаются.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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