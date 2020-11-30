Названо слабое место вакцины "Спутник V"

У российской вакцины от коронавируса "Спутник V" есть слабое место - это технологическая сложность ее производства. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на онлайн-брифинге, организованном при поддержке ресурса стопкоронавирус.ру.

Эксперт участвовал в клинических испытаниях препарата и еще раз подтвердил, что вакцина эффективна и безопасна. Однако у нее есть недостаток: для массового производства необходимы сложные технологические решения, этого требует двухкомпонентный состав вакцины. Поэтому масштабирование вакцины для ее массового выпуска, что необходимо сделать в кратчайшие сроки, - это непростая задача.

"Двухкомпонентное производство влияет на возможности производства. Технологически вакцина более сложная, но, с другой стороны, она более безопасная", - сказал Вадим Тарасов.