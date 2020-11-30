Названы лауреаты Премии имени Станиславского

Вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнад Сеид-Заде рассказала журналистам:
- Прежде в течение 24 лет мы проводили церемонию в отеле "Балчуг Кемпински". Сейчас нам любезно предложил Владимир Георгиевич Урин, гендиректор ГАБТ, провести ее в Большом театре. Мы очень благодарны.
И уточнила, что "в связи с ограничениями массовых мероприятий, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, впервые за всю 25-летнюю историю премии объявление победителей прошло в режиме онлайн…"
Впрочем, все лауреаты были известны заранее. Их имена объявили после состоявшегося 6 ноября заключительного заседания жюри. Это давняя традиция Премии.
В номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра" были чествованы:
Светлана Захарова - "За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве";
Анна Нетребко - "За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве";
Питер Брук - "За уникальный вклад в развитие мирового театра".
Лауреатами в номинации "За творческие достижения в актерском искусстве" оказались отмечены четыре артиста.
Трое из них - в категории "За роли последних лет":
- Виктория Исакова (Театр им. А.С.Пушкина);
- Евгений Редько (Российский академический молодежный театр);
- Дмитрий Лысенко (Театр "Приют комедиантов").
А народная артистка РСФСР Светлана Крючкова стала лауреатом в номинации "За вклад в русское сценическое искусство" - можно сказать, по совокупности заслуг и за многолетнее успешное служение отечественному театру и кино.
Среди тех, кто также удостоен наград:
- Александр Коршунов, профессор Театрального училища им. Б.В. Щукина - "За вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов";
- Владимир Колязин - в номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра". И другие.
Кстати
Почетные дипломы премии К. С. Станиславского будут вручены меценатам, поддерживающим театральное искусство. Тоже очень справедливо!