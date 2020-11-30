Названы лауреаты Премии имени Станиславского

Торжественную церемонию вручения наград Премии имени Станиславского впервые перенесли в Бетховенский зал Большого театра. И впервые за 25 лет ее пришлось проводить онлайн, в понедельник 30 ноября. Среди лауреатов оказались оперная певица Анна Нетребко, театральный режиссер Питер Брук, балерина Светлана Захарова, актриса театра и кино Виктория Исакова… А всего по итогам 2020 года было решено отметить лучших в одиннадцати номинациях.

Вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнад Сеид-Заде рассказала журналистам:

- Прежде в течение 24 лет мы проводили церемонию в отеле "Балчуг Кемпински". Сейчас нам любезно предложил Владимир Георгиевич Урин, гендиректор ГАБТ, провести ее в Большом театре. Мы очень благодарны.

И уточнила, что "в связи с ограничениями массовых мероприятий, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, впервые за всю 25-летнюю историю премии объявление победителей прошло в режиме онлайн…"

Впрочем, все лауреаты были известны заранее. Их имена объявили после состоявшегося 6 ноября заключительного заседания жюри. Это давняя традиция Премии.

В номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра" были чествованы:

Светлана Захарова - "За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве";

Анна Нетребко - "За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве";

Питер Брук - "За уникальный вклад в развитие мирового театра".

Лауреатами в номинации "За творческие достижения в актерском искусстве" оказались отмечены четыре артиста.

Трое из них - в категории "За роли последних лет":

- Виктория Исакова (Театр им. А.С.Пушкина);

- Евгений Редько (Российский академический молодежный театр);

- Дмитрий Лысенко (Театр "Приют комедиантов").

А народная артистка РСФСР Светлана Крючкова стала лауреатом в номинации "За вклад в русское сценическое искусство" - можно сказать, по совокупности заслуг и за многолетнее успешное служение отечественному театру и кино.

Среди тех, кто также удостоен наград:

- Александр Коршунов, профессор Театрального училища им. Б.В. Щукина - "За вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов";

- Владимир Колязин - в номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра". И другие.

Кстати

Почетные дипломы премии К. С. Станиславского будут вручены меценатам, поддерживающим театральное искусство. Тоже очень справедливо!