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Nokia готовит преемника бюджетному смартфону

Текст:   Виктория Чернышева
30.11.2020,  
16:40
Фото: nokia.com Фото: nokia.com
Фото: nokia.com

Nokia Mobile готовит преемника недорогому смартфону Nokia 5.3. Как уточняет портал NokiaPowerUser, название модели - 5.4.

Гаджет получит такой же 6,39-дюймовый дисплей, что и Nokia 3.4. Однако процессор у Nokia 5.4 будет помощнее.

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Известно, что объем оперативной памяти у нового устройства будет варьироваться от 4 ГБ, а встроенный накопитель будет от 64 до 128 ГБ. Предполагается, что новинка получит улучшенную версию квадрокамеры своего предшественника.

Изначально Nokia 5.4 будет доступен в синем и фиолетовом цвете; не исключено, что другие цветовые варианты появятся позже.

Выход новинки ожидается к концу нынешнего года - Nokia 5.4 может быть презентован вместе с 5G-смартфоном Nokia 7.3.

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