Норвежцам с русскими корнями запретили служить в армии

Гражданина Норвегии Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства из-за того, что его мать русская.

Мужчина успел послужить в армии только пять месяцев, как снова нагрянула проверка и новые анкеты. Якобсен честно заполнил все графы и указал, что его мама русская, у него есть родственники в России и сам он был в России пару раз. Именно эти моменты и послужили причиной для его срочного увольнения.

Якобсен признался, что очень разочарован, он мечтал служить в армии, а государство как будто отвергло его. Кстати, мать Мартина уже более 20 лет живет в Норвегии, все они являются гражданами этой страны.

Норвежские СМИ сообщают, что за последнее время порядка 700 человек не прошли проверку на благонадежность для службы в норвежской армии. По новым правилам, вступившим в силу в апреле этого года, к службе в ВС королевства не будут допускать людей, имеющих связи с другими странами. А именно Россией, Китаем, Украиной, Ираном, Беларусью, Мексикой, Бразилией и Филиппинами. По мнению норвежских властей, именно эти страны представляют угрозу безопасности Норвегии и НАТО.

Ведущие правозащитники Норвегии считают, что система проверки должна быть лучше отлажена и проводилась до приема на службу, чтобы люди не сталкивались с унизительным увольнением.

Кстати, несколько лет назад в армию Финляндии дискриминационно не принимали некоторых лиц, имеющих корни в России.