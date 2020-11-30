Объявлено о начале съемок сериала "Соколиный глаз" с Джереми Реннером

Съемки анонсированного ранее супергеройского шоу "Соколиный глаз" (Hawkeye), "сольника" особо одаренного стрелка, стартуют уже на этой неделе - 2 декабря - в Бруклине, Нью-Йорк.

Такой информацией располагает ScreenRant.

Disney+ Hawkeye show gonna be doing some filming in downtown Brooklyn next week. pic.twitter.com/J2bWdr9TQ4 — Chris Welch (@chriswelch) November 26, 2020

Джереми Реннер, сыгравший названного персонажа в полнометражных киноблокбастерах Marvel, к образу вернется.

Сериал выйдет на собственном стриминге Disney в рамках т.н. четвертой фазы MCU - Кинематографической вселенной Marvel. Где уже обозначены сериалы "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Ванда/Вижн" (обещающий стать самым причудливых супергеройским телешоу компании).

Дата премьеры еще не определена - изначально предполагалось, что сериал выйдет в 2021-м, но пандемия вносит коррективы.

Что касается заявленных кинопремьер, то там график пока следующий: "Черная вдова" - 7 мая 2021 года, "Шан-Чи и легенда десяти колец" - 9 июля, "Вечные" - 5 ноября, третий "Человек-паук" (с Электро, Доктором Стрэнджем и, возможно, Доктором Осьминогом!) - 17 декабря, "Тор: Любовь и гром" - 11 февраля 2022-го, "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" - 25 марта, вторая "Черная пантера" - 6 мая, вторая "Капитан Марвел" - 8 июля.

Соколиного глаза (иногда - Хоукай) зовут "в миру" Клинтон Бартон. Создали персонажа Стэн Ли и Дон Хек. Дебют в комиксах - 64-м. В команду Мстителей Хоукай вступил уже в 65-м.