СМИ: Молина опять сыграет Доктора Осьминога в "Человеке-пауке"

Прекрасная новость: отличнейший актер Альфред Молина может вернуться к роли Доктора Осьминога в третьей части нового блока фильмов про Человека-паука.

Об этом сообщает The Geeks WorldWide, пока без официальных подтверждений - со ссылкой на инсайдера из Disney / Marvel.

Напомним: Отто Гюнтер Октавиус, один из первых и наиболее ярких антагонистов дружелюбного соседа-стенолаза, дебютировал уже в третьем выпуске комикса про Паучка в 1963-м и с тех пор досаждал Спайдермену неоднократно.

А во втором "Человеке-пауке" (2004) Сэма Рэйми его феерично изобразил как раз Молина.

И вот теперь, как вещает источник, актер якобы вновь прибыл на съемочную площадку триквела второй трилогии и уже начал отрабатывать трюки.

При этом стоит напомнить, что ранее появилась подтвержденная информация по участию в картине и Электро, еще одного классического и старейшего оппонента Спайди. Злодея этого опять сыграет Джейми Фокс.

Впрочем, все-таки стоит акцентировать: вливание в каст громкого проекта Молины - это не более чем слух.

Третий "Человек-паук" запланирован к премьере на декабрь 2021-го. Режиссер - Джон Уоттс, поставивший предыдущие картины трилогии - 2017 и 2019 годов. Том Холланд, естественно, на месте. Плюс в деле Зендая и Бенедикт Камбербэтч - в роли Доктора Стрэнджа.