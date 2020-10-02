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Камбербэтч рассказал, когда начнутся съемки нового "Доктора Стрэнджа"

Новости
    02.10.2020, 16:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью индийскому подразделению журнала WatchTime рассказал, что съемки второй части "Доктора Стрэнджа" запланированы на конец октября - начало ноября текущего года.

Фото: youtube.com/ Cyberpunk 2077
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О сюжете сиквела до сих пор почти ничего не известно, но в Сеть попадает множество утечек о том, что в картине может быть представлена мультивселенная Marvel.

Так, например, сообщалось, что роль альтернативного Железного человека может исполнить Том Круз, а Джейми Фокс вновь вернется к роли Электро.

Также актеру был задан вопрос о том, чтобы он сделал, если бы получил силу над временем - подобно той, которой обладает сыгранный им маг-супергерой.

Камбербэтч ответил, что он отправился бы в прошлое и подготовил человечество к эпидемии коронавируса - улучшил систему здравоохранения, обеспечил достаточное количество индивидуальных защитных средств, тестов и т.д.

Премьера "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" от режиссера Сэма Рэйми назначена на март 2022 года.

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