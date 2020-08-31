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Британцы выбрали лучшего детектива всех времен

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    31.08.2020, 15:10
Текст:   Юлия Авакова

Британское издание Radio Times провело опрос о том, кто является самым любимым детективом жителей Туманного Альбиона из тех, что были явлены в кино и на телевидении. И внезапный интерес к этой теме носит отнюдь не случайный характер - канал ITV занимается подготовкой документального проекта, посвященного образам сыщиков на экране.

Фото: Предоставлено Кинокомпанией ВОЛЬГА
Составлен список ста лучших сиквелов

Места со второго по десятое распределились следующим образом: Эркюль Пуаро Агаты Кристи - 9%, троица следователей АC-12 (Стив Арнотт, Кейт Флемминг и Тед Хастингс) из сериала "По долгу службы" (Line of Duty) - 9%, Том Барнаби из "Чисто английских убийств" (Midsomer murders) - 7%, далее идет американец лейтенант Коломбо - 5%, Мисс Марпл Агаты Кристи - 5%, Лютер - 4%, Элли Миллер из "Убийства на пляже" (Broadchurch) - 2%, Оливия Миллер из "Закона и порядка" (Law & Order) - 1%. Замыкает десятку Марчелла из одноименного сериала в стиле скандинавского нуара, также получившая в общем зачете 1% симпатий.

На первом месте оказался непобедимый Шерлок Холмс в своем самом новом воплощении - Шерлока из культового сериала BBC с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом. Напомним, что "Шерлок" недавно занял почетное четвертое место среди лучших сериалов XXI века по версии Digital Spy, а в честь десятилетнего юбилея Королевская почта даже выпустила серию марок с героями этой экранизации рассказов Артура Конан Дойля.

Что же касается подобных опросов - недавно британцы определились со своими симпатиями к агентам ее величества, немногим ранее - с выбором лучшего Доктора в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто".

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