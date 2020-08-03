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Идрис Эльба подтвердил, что по сериалу "Лютер" снимут фильм

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    03.08.2020, 16:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Идрис Эльба подтвердил прозвучавшую ранее информацию о том, что у сериала "Лютер", где он играет главную роль, появится полнометражное продолжение.

Фото: youtube.com/ PlayStation
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us

Как сообщает RadioTimes, Эльба недвусмысленно высказался по этому поводу в кулуарах церемонии вручения премии BAFTA, где он, кстати, получил специальный приз за актёрское мастерство.

По словам Идриса, работа над сериалом уже идёт и скоро мы сможем насладиться результатом. Сам Эльба этим фактом очень доволен.

"Лютер" - детективный сериал BBC об инспекторе убойного отдела лондонской полиции. Он стартовал в 2010-м и продлился пять сезонов, последний вышел в прошлом году.

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