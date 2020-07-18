Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA

Прошлогодний сериал "Чернобыль" производства HBO всё никак не перестанет собирать награды.

Как сообщает Sky News, мини-сериал получил половину из того, что мог: семь телевизионных премий BAFTA при 14 номинациях.

Престижные награды получили режиссёр Йохан Ренк, композитор Хильда Гуднадоттир, художник по костюмам Одиль Дикс-Миро. Также наградами отмечены операторская работа и свет, декорации и монтаж "Чернобыля".

Основная часть телевизионной BAFTA ещё впереди - 31 июля будет назван лучший сериал.

Напомним, российский "Чернобыль" авторства Данилы Козловского выйдет 22 сентября. Права на него уже купили для показа в ряде стран Запада.