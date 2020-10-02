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Джейми Фокс вернется к роли Электро в новом "Человеке-пауке"

Новости
    02.10.2020, 10:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Концовка "Вдали от дома" порадовала любителей кинокомиксов небольшим камео Джей Джона Джеймсона в исполнении Дж. К. Симмонса, создавшего запоминающийся образ главного редактора Daily Bugle в трилогии Сэма Рэйми.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
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Судя по всему, это было еще одним знаком, предупреждающим внимательных зрителей о появлении мультивселенной в кинематографическом цикле Marvel.

Возможно, в третьей части о похождениях дружелюбного соседа появятся персонажи и из других экранизаций.

The Hollywood Reporter пишет, что к роли Электро вернется Джейми Фокс. Он уже играл суперзлодея в картине "Новый Человек-паук. Высокое напряжение".

Ранее сообщалось, что в планах студии также показать альтернативную версию Железного человека в исполнении Тома Круза.

Премьера третьего сольного фильма о Человеке-пауке с предположительным подзаголовком "Тоска по дому" запланирована на декабрь 2021 года.

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