Джейми Фокс вернется к роли Электро в новом "Человеке-пауке"

Концовка "Вдали от дома" порадовала любителей кинокомиксов небольшим камео Джей Джона Джеймсона в исполнении Дж. К. Симмонса, создавшего запоминающийся образ главного редактора Daily Bugle в трилогии Сэма Рэйми.

Судя по всему, это было еще одним знаком, предупреждающим внимательных зрителей о появлении мультивселенной в кинематографическом цикле Marvel.

Возможно, в третьей части о похождениях дружелюбного соседа появятся персонажи и из других экранизаций.

The Hollywood Reporter пишет, что к роли Электро вернется Джейми Фокс. Он уже играл суперзлодея в картине "Новый Человек-паук. Высокое напряжение".

Ранее сообщалось, что в планах студии также показать альтернативную версию Железного человека в исполнении Тома Круза.

Премьера третьего сольного фильма о Человеке-пауке с предположительным подзаголовком "Тоска по дому" запланирована на декабрь 2021 года.