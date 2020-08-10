Новости

Появился новый промо-кадр "Стражи" по Пратчетту. Фанаты не в восторге 15:57
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Трейлер: анимационная комедия "Куриный забег" получила дату премьеры 14:35
Вышел русский трейлер мистической драмы "Вечность между нами" 14:03
Эль Фаннинг сыграет в экранизации статьи о доведении до самоубийства 13:42

Пауки Гарфилд и Магуайр спешат на помощь Тому Холланду на новом арте

Новости
    10.08.2020, 15:44
Текст:   Богдан Бобров

Последний фильм о Человеке-пауке закончился знаменательным клиффхэнгером с участием Джоны Джеймсона в исполнении Дж.К. Симмонса, что многочисленные фанаты расценили как еще одну весточку появления мультивселенной в кинокомиксах Marvel.

Художник с ником spdrmnkyxxiii решил несколько развить эту идею и представил на суд общественности арт, на котором изобразил, как два предыдущих обладателя красно-синего костюма - Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд - спешат на помощь молодому и неопытному Тому Холланду.

Очевидно, что подобная работа нашла положительный отклик у поклонников дружелюбного соседа - на момент написания этой заметки пост набрал более 8,5 тысячи отметок "нравится".

Может ли такой кроссовер когда-нибудь появиться на большом экране? В большей степени это зависит от непростых отношений студий Sony и Marvel, которые делят права на персонажа.

С другой стороны, монетизация ностальгии в Голливуде сейчас - один из главных трендов. Disney, например, собирается оторвать Хейдена Кристенсена от работы на ферме и вернуть его в "Звездные войны" в роли Дарта Вейдера. Поэтому трио Пауков в каком-либо виде рано или поздно тоже может появиться в кино.

Новости

Видео: Скала Джонсон показал первый тизер "Черного Адама" 12:43
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа 12:30
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 08.08.2020
"Игра престолов" установила рекорд по пиратским скачиваниям 05.08.2020
Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн 05.08.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский трейлер хоррор-сериала с Джудом Лоу "Третий день" 08.08.2020
У "Академии "Амбрелла" могут появиться спин-оффы 08.08.2020
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 07.08.2020
⧣ супергерои
Фото: www.kinopoisk.ru
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 06.08.2020
Джеймс Ганн открыл полное русское название нового "Отряда самоубийц" 05.08.2020
Вышел свежий тизер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 05.08.2020