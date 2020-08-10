Пауки Гарфилд и Магуайр спешат на помощь Тому Холланду на новом арте

Последний фильм о Человеке-пауке закончился знаменательным клиффхэнгером с участием Джоны Джеймсона в исполнении Дж.К. Симмонса, что многочисленные фанаты расценили как еще одну весточку появления мультивселенной в кинокомиксах Marvel.

Художник с ником spdrmnkyxxiii решил несколько развить эту идею и представил на суд общественности арт, на котором изобразил, как два предыдущих обладателя красно-синего костюма - Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд - спешат на помощь молодому и неопытному Тому Холланду.

Очевидно, что подобная работа нашла положительный отклик у поклонников дружелюбного соседа - на момент написания этой заметки пост набрал более 8,5 тысячи отметок "нравится".

Может ли такой кроссовер когда-нибудь появиться на большом экране? В большей степени это зависит от непростых отношений студий Sony и Marvel, которые делят права на персонажа.

С другой стороны, монетизация ностальгии в Голливуде сейчас - один из главных трендов. Disney, например, собирается оторвать Хейдена Кристенсена от работы на ферме и вернуть его в "Звездные войны" в роли Дарта Вейдера. Поэтому трио Пауков в каком-либо виде рано или поздно тоже может появиться в кино.