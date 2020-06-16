Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

Недавно было объявлено о том, что началась работа над продолжением мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.

Художник из Франции с ником Cvialet_art не стал ждать до премьеры, которая намечена на 2022 год, и представил актеров в соответствующих образах в стилистике анимационной ленты.

Кроме того, он показал, как может выглядеть повзрослевшая версия Майлза Моралеса.

С современными трендами на повсеместное дайверсити вполне вероятно, что именно он в скором времени может стать "основным" Человеком-пауком, отодвинув на второй план Питера Паркера.

Об этом свидетельствует в том числе то, что во время презентации консоли PlayStation 5 на прошлой неделе главным героем новой игры Marvel's Spider-Man стал также Моралес, а его имя даже вынесли в подзаголовок.