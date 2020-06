Sony показала игры для PlayStation 5 и представила дизайн консоли

Компания Sony провела презентацию, на которой представила новые игры и саму nextgen-консоль PlayStation 5.

Началась трансляция довольно-таки странно - с показа Grand Theft Auto V. Да-да, именно пятой части, той, которая вышла в далеком 2013 году. И пока в чате под трансляцией пользователи писали "GTA 6! GTA 6! GTA 6!!!", в конце ролика появилась надпись о том, что на старте новой приставки будет доступна "улучшенная и расширенная" версия GTA с порядковым номером 5.

Затем был показан трейлер продолжения блокбастера Marvel's Spider-Man. В соответствии с трендами Питера Паркера на супергеройском посту сменил чернокожий Майлз Моралес, который и будет главным персонажем в следующей части.

Следом Sony выкатила очередную часть Gran Turismo с цифрой 7 в названии - здесь без сюрпризов - реализм, "графон" и честная физика.

В синематике новой Ratchet & Clank: Rift Apart, с прицелом на разнообразие показали нового женского персонажа.

В коротком тизере Project Athia от Square Enix наглядно прослеживается наследие серии Final Fantasy.

Все что нужно знать про новый тайтл Stray - это игра про котика в мире роботов, что уже само по себе чертовски мило.

После этого отдельно были показаны все главные фишки нового контроллера DualSense.

Еще один неизвестный ранее проект Returnal с отважной и несгибаемой женщиной в главной роли, концепция которого очень похожа на фильм "Грань Будущего" и все остальные проекты про временные петли.

Новая игра семейной франшизы LittleBigPlanet получила название Sackboy A Big Adventure.

Destruction AllStars выглядит как совместное детище Rocket League и рестлинга.

Kena: Bridge of Spirits смотрится так, как будто Sony захотели свою собственную The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но наняли для реализации этой задумки небольшую инди-команду.

Goodbye Volcano High - игра с милой мультяшной рисовкой.

Платформер Oddworld Soulstorm, который, пожалуй, уже впору называть долгостроем, обзавелся новым трейлером, демонстрирующим игровой процесс.

Экшен-хоррор с безголовыми (буквально) японскими школьницами GhostWire: Tokyo предлагает "Спасти Токио".

В ролике по лутер-слэшеру Godfall раскрыты детали игрового процесса.

Solar Ash - игра от создателей Hyper Light Drifter, и это очень заметно по визуальному ряду.

Анонс Hitman III представлен кинематографичным трейлером и небольшой нарезкой геймплея.

Ближе к концу трансляции в кадре начали появляться абстрактные очертания и символы, что вполне можно было бы расценить как тизер дизайна консоли, если бы в какой-то момент они не сложились в букву "X".

Чат после такого просто взорвался комментариями с остротами вроде: "Thats it im switching to xbox", "Xbox here!" и т.д.

Следом показан порт Demon's Souls, родоначальницы Souls-жанра, выходившей, правда, еще на старушке PS3.

Bethesda Softworks показала игру DEATHLOOP, которая одновременно походит на серии BioShock и Dishonored, что скорее плюс, а не минус.

Следующая Resident Evil, получившая подзаголовок Village, первые буквы которого складываются в порядковый номер VIII, продолжает основные концепции, заложенные в седьмой части.

Pragmata - снова котики и маленькие девочки в будущем, которых спасает странного вида космонавт.

Самую мощь, запускающую натуральные мурашки по всему телу, Sony оставила на десерт. Horizon Forbidden West презентовали новым синематиком, в котором главная героиня Элой никуда не делась, как опасались фанаты, а продолжает свою миссию по восстановлению человечества. Разработчики заверили, что сиквел продолжит историю отважной охотницы.

Ну и вишенка на торте, в которую никто не верил - японцы наконец-то представили дизайн консоли PlayStation 5, которая к тому же будет доступна в двух вариантах - стандартной и digital edition, лишенной дисковода.