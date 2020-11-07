Том Холланд опубликовал первое фото со съемок "Человека-паука 3"

Британский актер Том Холланд в личном Instagram-аккаунте поделился первой фотографией со съемок "Человека-паука 3". На ней дружелюбный сосед поверх привычной своей маски надел еще и медицинскую маску. Для пущей, видимо, безопасности - лучше, как говорится, перебдеть.

"Носите маску, я ношу сразу две", - лаконично подписал снимок артист.

Вокруг триквела о приключениях Питера Паркера сейчас генерируется просто неприлично огромное количество самых дичайших слухов, начавшихся с объявления об участии в картине Джейми Фокса, который должен вернуться к роли Электро. Тем не менее лента до сих пор не имеет подтвержденного подзаголовка. Один из ранее называвшихся вариантов - "Тоска по дому".

Премьера фильма с рабочим названием "Человека-паук 3" запланирована на декабрь 2021 года.