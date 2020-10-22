Том Холланд выложил фото в образе Нейтана Дрейка из Uncharted

Британский актер Том Холланд опубликовал в личном Instagram-аккаунте первое фото в образе Нейтана Дрейка из экранизации культовой игровой серии Uncharted.

"Приятно познакомиться, Я - Нейт", - лаконично подписал снимок артист.

В роли знаменитого искателя приключений Холланд выглядит вполне аутентично - образ почти не отличается от игрового. Не забыли даже про каноничное кольцо на шее. Хотя Нейтан Филлион смотрелся всё ж органичнее, даром что уж староват.

Ранее актер сообщал, что не приступит к съемкам триквела "Человека-паука", пока не закончит работу над Uncharted.