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Том Холланд выложил фото в образе Нейтана Дрейка из Uncharted

Новости
    22.10.2020, 19:25
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Том Холланд опубликовал в личном Instagram-аккаунте первое фото в образе Нейтана Дрейка из экранизации культовой игровой серии Uncharted.

"Приятно познакомиться, Я - Нейт", - лаконично подписал снимок артист.

В роли знаменитого искателя приключений Холланд выглядит вполне аутентично - образ почти не отличается от игрового. Не забыли даже про каноничное кольцо на шее. Хотя Нейтан Филлион смотрелся всё ж органичнее, даром что уж староват.

Ранее актер сообщал, что не приступит к съемкам триквела "Человека-паука", пока не закончит работу над Uncharted.

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