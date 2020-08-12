Рассекречено название третьего фильма о Человеке-пауке

В Сети появилась информация о том, что следующая сольная картина с Человеком-пауком будет называться Spider-Man: Homesick ("Человек-паук: Тоска по дому"). Об этом сообщает ScreenRant.

"Человек-паук 3" - один из немногих проектов следующей фазы киновселенной Marvel, который до сих пор не имеет подтвержденного официального названия.

Студия вряд ли оставит обычный заголовок с тройкой в названии - это потенциально может вызвать путаницу с лентой Сэма Рэйми 2007 года.

Кроме того, в нейминге двух предыдущих сольников Дружелюбного соседа обыгрывалось слово "дом": "Возвращение домой" и "Вдали от дома".

Впрочем, Marvel и Sony пока никак не прокомментировали возможное название, поэтому все может измениться.

Возможно, следует немного подождать - и человек-спойлер Том Холланд сам обо всем "случайно" расскажет поклонникам в социальных сетях.

Премьера триквела запланирована на 17 декабря 2021 года, но съемки до сих пор не начаты.