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Рассекречено название третьего фильма о Человеке-пауке

Новости
    12.08.2020, 16:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

В Сети появилась информация о том, что следующая сольная картина с Человеком-пауком будет называться Spider-Man: Homesick ("Человек-паук: Тоска по дому"). Об этом сообщает ScreenRant.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
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"Человек-паук 3" - один из немногих проектов следующей фазы киновселенной Marvel, который до сих пор не имеет подтвержденного официального названия.

Студия вряд ли оставит обычный заголовок с тройкой в названии - это потенциально может вызвать путаницу с лентой Сэма Рэйми 2007 года.

Кроме того, в нейминге двух предыдущих сольников Дружелюбного соседа обыгрывалось слово "дом": "Возвращение домой" и "Вдали от дома".

Впрочем, Marvel и Sony пока никак не прокомментировали возможное название, поэтому все может измениться.

Возможно, следует немного подождать - и человек-спойлер Том Холланд сам обо всем "случайно" расскажет поклонникам в социальных сетях.

Премьера триквела запланирована на 17 декабря 2021 года, но съемки до сих пор не начаты.

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