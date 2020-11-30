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30.11.2020 15:53
Рубрика: Экономика

Объявлены победители конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв"

По итогам финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - определены 45 команд-победителей, которые разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 млн рублей и представят свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств на Гранд-финале в Москве. Решающее соревнование "Цифрового прорыва" прошло с 27 по 29 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона.

Конкурс "Цифровой прорыв" объединил вокруг себя более 93 тыс. пользователей, более 45,5 тыс. россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов (304 команды) из более чем 70 регионов России - победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах.

В ходе финального хакатона команды решали 15 кейсовых заданий, направленных на цифровизацию здравоохранения, социальной сферы, промышленности, госуправления и бизнеса. Финалисты создали IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий.

"Мы подвели итоги конкурса, но на этом проект не заканчивается. Впереди Гранд-финал и, что самое главное, акселерация и пилотирование полученных решений. Мы продолжим коммуникацию со всеми участниками конкурса. Для эффективного взаимодействия с ними мы создали специальный инструмент - интерактивную витрину IT-кадров. Сервис поможет партнерам "Цифрового прорыва" подбирать как индивидуальных специалистов, так и целые команды, основываясь на их навыках и опыте. Также в профилях кандидатов доступна информация о результатах HR-ассессмента - экспертной оценки гибких навыков.", - рассказал директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

В числе представленных решений есть продукты, которые помогут спасти тысячи жизней. Финалисты создали технологии для ранней диагностики заболеваний системы кровообращения. Кейс поставил "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний".

Популярностью среди финалистов пользовались задачи в сфере промышленности. Для ПАО "Россети" команды создали решения для цифровизации работы с рационализаторскими предложениями сотрудников - ценными идеями, которые позволят улучшить производственные процессы.

Также участники представили решения, которые выведут коммуникацию между сотрудниками на производствах на качественно новый уровень. Умные цифровые сервисы для формирования распоряжений и контроля их исполнения упростят общение между управленцами и персоналом

Отдельно в рамках финального хакатона проходило соревнование среди школьных команд. Ребята представили веб-сервисы для эффективного поиска программного обеспечения под конкретные задачи. Всего было представлено 12 решений, 3 команды-победителя в номинации получили ценные подарки и возможность без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.

Все три дня в режиме нон-стоп в 11 часовых поясах шла насыщенная деловая программа в прямом эфире онлайн-телевидения "Цифрового прорыва". Ключевые темы интервью, дискуссий и других мероприятий перекликались с тематиками кейсов финала: голосовые технологии, цифровизация HR, искусственный интеллект.

Победители финального соревнования получили приглашения на Гранд-финал, который состоится 8 декабря в Москве. В эксклюзивной атмосфере пройдут финальные питчи созданных цифровых продуктов и модерируемые переговоры о дальнейшем сотрудничестве, а также награждение лучших команд денежными призами и подарками от партнеров.

Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

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