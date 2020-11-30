Объявлены победители конкурса проектов Кружкового движения Rukami

Новости

Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет 11:54
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 11:51
Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны 11:50
Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте 11:46
В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий" 11:36
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
В Москве открывается молодежный форум "Наука будущего - наука молодых" 11:25
Житель Подмосковья выиграл 94 миллиона и не пришел за деньгами 11:09
Объявлено о начале съемок сериала "Соколиный глаз" с Джереми Реннером 11:09
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии 11:05
Рособрнадзор не планирует сокращать число предметов на ЕГЭ 11:04
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с середины ноября 11:00
Снег в Москве ляжет к концу недели 10:58
Кабмин выделит 113 млн рублей для очистки Усолья-Сибирского 10:57
Норвежцам с русскими корнями запретили служить в армии 10:53
"Пандемия" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster 10:40
Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом 10:10
Безработные латвийские рыбаки переезжают в РФ из-за действий Евросоюза 10:00
Более тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году 09:56
Фудкорты в московских ТЦ ждут дополнительные проверки 09:55
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытают в экстремальных условиях 09:49
После взрыва в многоэтажке Ленобласти возбуждено уголовное дело 09:20
Психологи рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием 09:15
Мишустин создал рабочую группу для реформы институтов развития 09:06
Врач Марадоны отрицает вину за смерть легендарного футболиста 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 11:47
Рубрика: Общество

Объявлены победители конкурса проектов Кружкового движения Rukami

Текст: Ксения Колесникова
Завершился международный киберфестиваль Rukami, который проходил в рамках Национальной технологической инициативы. За победу в конкурсе боролись 872 технологических проекта из 69 регионов России. В финал вышли 100 проектов из 28 регионов.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ребята - в основном студенты и школьники - создавали свои изобретения по 4 направлениям: BIO (био- и нейротехнологии), TECH (создание новых индустрий и рынков), FUN (виртуальная, дополненная и смешанная реальность, мода, развлечения, коммуникации) и ART (проекты на стыке технологий, науки и искусства).

Фото: Екатерина Балова
Омские студенты разработали авторские защитные маски

Вот лишь несколько проектов - победителей:

Школьники из Новосибирска придумали электробионический протез правой кисти человека, способный совершать движения пальцев по желанию владельца. Датчик, установленный в корпусе протеза, улавливает электромагнитный импульс, возникающий в мышце руки и преобразует его в механическую работу сервопривода, который и отвечает за движение пальцев протеза. Разработка новосибирских инженеров в несколько раз дешевле аналогов, но не уступает им в функционале.

Школьники из Комсомольска-на-Амуре придумали "Мини-оркестр на одной руке". Изобретатели создали перчатку, на каждый палец которой можно назначить функцию или даже несколько. По мановению пальца перчатка нажимает ноты, настраивает эффекты и регулирует параметры звука. Графический интерфейс драйвера дает возможность пользователю добавлять собственные "блоки" и "сцены" для перчатки, а затем использовать их для создания гениальных мелодий.

Студенты из Ростовской области создали игровое приложение для обучения основам информатики и информационных технологий. Пользователь играет в игру в жанре RPG и одновременно обучается. Проект разработан в среде Unity. Скрипты и логика для игры написаны на языке С#. Текстуры, иллюстрации и анимации созданы в программах Adobe Photoshop и Spriter. Сейчас приложение находится в стадии демоверсии, но уже проводилось тестирование на учащихся школы повышения IT-грамотности ЮФУ.

Фото: Пресс-служба ДГТУ
В Ростове разработали робота-логиста

Школьница из Алтайского края создала тактильно-аудиальную перчатку-тренажер для реабилитации после инсульта. Перчатка создана, чтобы помочь в реабилитации и разработке мелкой моторики у детей, которые потеряли зрение и имеют проблемы с двигательной активностью после инсульта. Музыка и тактильные игрушки - единственное развлечение таких детей. Существует много аналогов, но все они, в отличие от этой разработки, требуют подключения к компьютеру и нацелены на работу со зрячими взрослыми людьми. На пальцах перчатки закреплены датчики изгиба. Когда ребенок сжимает пальцы с достаточной силой, сигнал поступает на плату и по Bluetooth передается на дистанционную колонку, которая проигрывает звук или мелодию. Автор планирует улучшить модель, создать приложение для управления и провести дополнительное тестирование.

- В числе победителей конкурса Rukami талантливые разработки, по-настоящему яркие визионерские проекты. Приятно, что многие из них направлены на решение социально важных проблем и помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Точно знаю, имена их создателей мы услышим еще не единожды, они продолжат работу и выйдут со своим изобретением на реальный рынок. Надеюсь, их пример вдохновит еще больше молодых мейкеров на участие в следующем году. А проект Rukami продолжит открывать потенциал молодых изобретателей и создавать платформу для развития в Кружковом движении НТИ, - отметила руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в РВК Наталья Смелкова.

Общество Образование

Главное сегодня

С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
Росстат изменит метод подсчета инфляции
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов