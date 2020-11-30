Объявлены победители конкурса проектов Кружкового движения Rukami

Завершился международный киберфестиваль Rukami, который проходил в рамках Национальной технологической инициативы. За победу в конкурсе боролись 872 технологических проекта из 69 регионов России. В финал вышли 100 проектов из 28 регионов.

Ребята - в основном студенты и школьники - создавали свои изобретения по 4 направлениям: BIO (био- и нейротехнологии), TECH (создание новых индустрий и рынков), FUN (виртуальная, дополненная и смешанная реальность, мода, развлечения, коммуникации) и ART (проекты на стыке технологий, науки и искусства).

Вот лишь несколько проектов - победителей:

Школьники из Новосибирска придумали электробионический протез правой кисти человека, способный совершать движения пальцев по желанию владельца. Датчик, установленный в корпусе протеза, улавливает электромагнитный импульс, возникающий в мышце руки и преобразует его в механическую работу сервопривода, который и отвечает за движение пальцев протеза. Разработка новосибирских инженеров в несколько раз дешевле аналогов, но не уступает им в функционале.

Школьники из Комсомольска-на-Амуре придумали "Мини-оркестр на одной руке". Изобретатели создали перчатку, на каждый палец которой можно назначить функцию или даже несколько. По мановению пальца перчатка нажимает ноты, настраивает эффекты и регулирует параметры звука. Графический интерфейс драйвера дает возможность пользователю добавлять собственные "блоки" и "сцены" для перчатки, а затем использовать их для создания гениальных мелодий.

Студенты из Ростовской области создали игровое приложение для обучения основам информатики и информационных технологий. Пользователь играет в игру в жанре RPG и одновременно обучается. Проект разработан в среде Unity. Скрипты и логика для игры написаны на языке С#. Текстуры, иллюстрации и анимации созданы в программах Adobe Photoshop и Spriter. Сейчас приложение находится в стадии демоверсии, но уже проводилось тестирование на учащихся школы повышения IT-грамотности ЮФУ.

Школьница из Алтайского края создала тактильно-аудиальную перчатку-тренажер для реабилитации после инсульта. Перчатка создана, чтобы помочь в реабилитации и разработке мелкой моторики у детей, которые потеряли зрение и имеют проблемы с двигательной активностью после инсульта. Музыка и тактильные игрушки - единственное развлечение таких детей. Существует много аналогов, но все они, в отличие от этой разработки, требуют подключения к компьютеру и нацелены на работу со зрячими взрослыми людьми. На пальцах перчатки закреплены датчики изгиба. Когда ребенок сжимает пальцы с достаточной силой, сигнал поступает на плату и по Bluetooth передается на дистанционную колонку, которая проигрывает звук или мелодию. Автор планирует улучшить модель, создать приложение для управления и провести дополнительное тестирование.

- В числе победителей конкурса Rukami талантливые разработки, по-настоящему яркие визионерские проекты. Приятно, что многие из них направлены на решение социально важных проблем и помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Точно знаю, имена их создателей мы услышим еще не единожды, они продолжат работу и выйдут со своим изобретением на реальный рынок. Надеюсь, их пример вдохновит еще больше молодых мейкеров на участие в следующем году. А проект Rukami продолжит открывать потенциал молодых изобретателей и создавать платформу для развития в Кружковом движении НТИ, - отметила руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в РВК Наталья Смелкова.