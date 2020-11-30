В мире
30.11.2020 14:39
Текст: Юрий Сизов

Очередное заседание СМИД ОДКБ пройдет в онлайн-формате

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Вадим Савицкий/ РИА Новости

Состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности станут предметом обсуждения на очередном заседании глав внешнеполитических ведомств Организации Договора о коллективной безопасности. Оно намечено на ближайший вторник в формате видеоконференции под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОДКБ.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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В повестку дня заседания, сообщает агентство, внесены также "ключевые аспекты деятельности организации. Будут подведены итоги председательства России в организации, которое перейдет к Таджикистану. Особое внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества", - говорится в сообщении этой международной организации.

В заседании глав МИД стран ОДКБ примет также участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Кроме того, стало известно, что постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ назначен советник посольства РБ в РФ Вячеслав Ременчик. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 30 ноября, уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

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