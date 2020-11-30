Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса

Умер Борис Александров - основатель бренда "Б. Ю. Александров" и президент компании "Ростагроэкспорт", сообщила компания НТВ. Его бизнес был связан с молочной промышленностью, а прославился предприниматель, основав бренд творожных сырков "Б.Ю. Александров".

В свои 73 года бизнесмен не был здоровым человеком. В одном из недавних интервью рассказывал, что ему удавалось трижды избежать смерти: когда оторвался тромб, но застрял на бифуркации легочной артерии, когда пришлось срочно ставить пейсмекер (прибор для регуляции ритма работы сердца или других органов человека) и когда перенес рак лимфатических узлов - вылечили врачи в Германии и США. Однако в ночь на понедельник, 30 ноября, он умер из-за последствий коронавируса.