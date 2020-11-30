"Пандемия" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster

Американский словарь Merriam-Webster назвал "пандемию" (pandemic) словом 2020 года. Как рассказал AP главный редактор словаря Питер Соколовски, этот термин часто использовался в новостях.

"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительно трудный год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше "слово года"​​​. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре... Словом года Merriam-Webster в 2020 году является pandemic (пандемия, пандемический)", - отмечается на сайте словаря.

По словам Соколовски, интерес к этому слову возник в самом начале года, а 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса глобальной пандемией, количество запросов резко возросло.

Как напоминает главный редактор словаря, термин берет свои корни в латинском и греческом языках. С XVII века, после ряда эпидемий, словом "пандемия" стали использоваться для обозначения болезней в медицинских текстах. Он отметил, что люди часто обращаются к словарям после каких-то серьезных событий, это "позволяет упорядочить мысли".

Кстати, второе место в рейтинге "слово года" словаря Merriam-Webster поделили "коронавирус", "карантин" и "бессимптомный".