"Пандемия" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster

Американский словарь Merriam-Webster назвал "пандемию" (pandemic) словом 2020 года. Как рассказал AP главный редактор словаря Питер Соколовски, этот термин часто использовался в новостях.
"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительно трудный год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше "слово года". Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре... Словом года Merriam-Webster в 2020 году является pandemic (пандемия, пандемический)", - отмечается на сайте словаря.
По словам Соколовски, интерес к этому слову возник в самом начале года, а 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса глобальной пандемией, количество запросов резко возросло.
Как напоминает главный редактор словаря, термин берет свои корни в латинском и греческом языках. С XVII века, после ряда эпидемий, словом "пандемия" стали использоваться для обозначения болезней в медицинских текстах. Он отметил, что люди часто обращаются к словарям после каких-то серьезных событий, это "позволяет упорядочить мысли".
Кстати, второе место в рейтинге "слово года" словаря Merriam-Webster поделили "коронавирус", "карантин" и "бессимптомный".