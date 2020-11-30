Партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества" объединятся

Партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества", которое возглавляет Николай Стариков, решили объединиться. Об этом было объявлено в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

На выборах в Государственную думу в 2021 году в федеральный список войдут Захар Прилепин, возглавляющий "За правду", Николай Стариков и Сергей Михеев, рассказал секретарь центрального комитета партии Николай Новичков. "Будем с этого момента считать, что партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества", мы находимся в единой организации и движемся единым списком на выборы в Государственную думу в 2021 году", - приводит его слова ТАСС.

Николай Новичков также заявил, что "За правду" готова вести переговоры с любой политической организацией, чтобы сформировать в Госдуме левопатриотическую фракцию.

Об этом говорил и Захар Прилепин. По его словам, партия открыта для контактов со всеми, кто так или иначе разделяет ее взгляды. "Мы пришли с четким убеждением, что то место, которое мы должны занимать в политической системе в России, оно пустует, потому что есть совершенно очевидные запросы, что называется, и на новую политику, на новые силы", - подчеркнул он.

Николай Стариков отметил, что "За правду" и движение, которое он возглавляет, объединяют общие взгляды и позиция. "Подошел момент, когда надо положить юридический фундамент под давно идущее сотрудничество. В этом фундаменте главная опора - это близость наших взглядов. Вот та точка, с которой мы стартуем", - приводит его слова пресс-служба.