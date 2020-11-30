Правительство предложило ввести лимит на перевозку по стране табака, купленного за границей: не более 200 сигарет в одних руках. Иначе гражданину будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией товара.

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению поправки в Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", вводящие ограничения на количество курева в багажнике или чемодане.

Правительство страны подготовило свои поправки к проекту, которыми предложенные лимиты сокращаются втрое. Было: не больше 600 сигарет. Стало: не больше 200. Было: не больше 150 сигар в одних руках, стало - не больше 50. Ограничения вводятся также и на перевозку табака: не больше 250 грамм.

"Рассматриваемый Госдумой законопроект направлен на борьбу с контрабандой табака. Вводятся нормы допустимого количества сигарет, которые граждане могут перевозить по территории нашей страны", - пояснил член Ассоциации юристов России Николай Пивоваров.

По его словам, если же, допустим, в багажнике машины обнаружится большее число сигарет, гражданин будет привлечен к административной ответственности.

"Соответствующие поправки в КоАП также рассматриваются сейчас Госдумой", - подчеркнул Николай Пивоваров.

Он отметил, что нелегальный товар зачастую перевозится именно под предлогом обеспечения личных нужд.

"По данным экспертов, с 2015 года доля теневого сегмента в торговле табачной продукцией увеличилась в 15 раз, из-за этого бюджет ежегодно недополучает десятки миллиардов рублей. По расчетам минпромторга, в 2019 году эта сумма составила не менее 100 миллиардов рублей. Введение предлагаемого лимита не позволит физическим лицам ссылаться, что несколько десятков, а то и сотен блоков сигарет, обнаруженных в машине, куплены для себя или на подарки друзьям", - резюмировал Николай Пивоваров.

В свою очередь адвокат Татьяна Проценко обращает внимание, что лимиты вводятся только на перевозку табачных изделий, не помеченных акцизными и специальными марками. Проще говоря, такого табака, который очевидно куплен за границей. Любая пачка в обычном магазине должна быть промаркирована. Если, конечно, это легальный законопослушный магазин.

"Таким образом, если гражданин, выезжая в другую местность, берет с собой запас привычных ему сигарет, приобретенных им в торговой сети внутри страны, то размер такого запаса не ограничен, - успокаивает курильщиков Татьяна Проценко. - Можно купить в магазине хоть 40 пачек сигарет и беспрепятственно их везти. Ограничение касается только немаркированных изделий, то есть ввезенных из-за рубежа".

Поэтому, если человек купит с рук больше десяти пачек, привезенных кем-то из дальних или ближних стран, то автоматически станет нарушителем. Фактически покупка табака у контрабандистов становится опасным для кошелька делом. Даже просто заказать приятелю привезти из загранпоездки блок-другой в подарок уже будет грозить серьезными неприятностями карману.

"Ограничение в 200 сигарет соответствует количеству, разрешенному для ввоза из-за границы без уплаты таможенных платежей, - замечает Татьяна Проценко. - При этом, конечно, вызывает недоумение попытка борьбы с контрабандой не путем усиления мер на границе, а путем ограничений внутри страны".

Она опасается, что в перспективе такие же ограничения могут быть введены и на перемещение по стране других подакцизных товаров (то есть подлежащих маркировке), привезенных из-за границы. Допустим, алкоголя. Скажем, несете в сумке больше пяти бутылок французского коньяка, купленного в Париже? Платите штраф.

Впрочем, пока это лишь фантазии, серьезных законодательных предложений на этот счет не звучало. Лимиты вводятся только для табака.

Согласно проекту поправок в КоАП, составлять протоколы на курильщиков-нарушителей будет уполномочена полиция.

Как поясняют эксперты, на границе регулярно изымаются партии контрабандных сигарет. Например, минувшим летом ФСБ перекрыла крупный канал контрабанды табака из Объединенных Арабских Эмиратов. Более 100 тонн сигарет везли под видом томатной пасты. На Сахалине недавно таможенники обнаружили 151 блок контрабандных сигарет на борту рыболовецкого судна, прибывшего из Кореи: некоторые моряки решили таким образом подработать. В Сочи же обнаружили 830 пачек сигарет в шинах машины, приехавшей из Абхазии. В общем, разные партии - большие и маленькие - пытаются проникнуть в страну самыми разными путями. Кого-то ловят. Но если контрабандисту удалось проехать мимо всех постов, то внутри страны он уже может расслабиться. В случае же принятия закона ни контрабандисту, ни покупателям товара не будет покоя нигде. Любой полицейский будет вправе задать вопрос: откуда табачок? И если табачок не наш, то составить протокол на лишние сигареты.