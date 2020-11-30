Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин

Обсуждения насчет возможного строительства моста на Сахалин идут все время, но конкретных планов по судьбе этого проекта нет, заявили в Кремле.

На просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова в интервью "Интерфаксу" о том, что мост на Сахалин строить экономически нецелесообразно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что "экономические факторы, естественно, первостепенны".

"И абсолютно очевидно, что, действительно, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее", - продолжил представитель Кремля. "Но об этом говорить не приходится, именно вот это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова", - пояснил он.

"Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет", - заключил Песков.