Петр Иванов стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Петр Иванов избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отчетно-выборочная конференция прошла сегодня в Москве. За Иванова проголосовали 56 человек. На пост претендовали также олимпийская чемпионка Ирина Привалова (семь голосов) и менеджер Михаил Гусев (десять голосов).

Предыдущим главой ВФЛА был Евгений Юрченко. Он начал работу на этой должности в конце февраля. В июле Юрченко объявил об уходе со своего поста, но продолжал руководить федерацией до отчетно-выборочной конференции.

Добавим, что Иванов был президент ФТР с декабря 2016 года. До того он возглавлял Федерацию триатлона Московской области.