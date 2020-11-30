Имя в миру: трехпалые ленивцы

Имя по паспорту: род Bradypus

Рост: около 60 см (как средняя собака)

Прописка: тропики Нового Света

Родня: 4 представителя рода + 2 двухпалых ленивца из соседнего семейства

Можно сколько угодно смеяться над нерасторопностью ленивцев. Но попробуйте питаться исключительно не слишком сытными листьями цекропии* - посмотрим, что станет с вашими потомками через пару десятков миллионов лет. Столько времени, правда, ни у кого из нас, пишущих и читающих этот журнал, в запасе нет, поэтому перейдем сразу к развязке. Скорее всего, метаболизм у вас замедлится, а тело изменится так, чтобы тратить как меньше энергии.

*Цекропия - это тропическое вечнозеленое дерево из семейства крапивных. Да, дерево. Да, родственник той самой жгучей крапивы. Нет, похожи. Цветками.

Вы начнете медленнее двигаться. Скорость бодрствующего ленивца, если вдруг он не ест и не спит, составляет лишь около двух метров в… минуту. Это примерно в сто раз медленнее самого неспешного прогулочного шага. Даже моргать станете медленнее. Метаболизм замедлится тоже. Пульс останется примерно человеческим. А вот частота дыхания упадет. Клетки приспособятся к этому изменению на молекулярном уровне - сможете нырять минут на десять. А то и на полчаса, но, в принципе, это ни к чему.

Ведь чтобы сэкономить энергию, вы постараетесь лишний раз не двигаться и отрастите приспособления, которые вам это позволят. Например, длинные когти, чтобы тело само держалось на деревьях, которые вы объедаете. А еще длинную и подвижную шею, чтобы можно было объесть гораздо больше веток вокруг, не пошевелив при этом ни единым пальцем, ибо зачем?

Да, пища не особо питательная, оттого большую часть времени бодрствования придется тратить на питание. И обзавестись крепким желудком, который можно набивать так, что до двух третей вашей массы будет приходиться на его содержимое. Можно еще подселить в кишечник специальную микрофлору, которая справляется с перевариванием листвы лучше метановых бактерий. А метановых бактерий не будет - вот и смердеть перестанете, ибо именно эти бактерии ответственны за наши газы и пучение.

Вообще, дружбу с бактериями вы переосмыслите. Возможно, подселите к себе в шерсть (да, она тоже отрастет) водоросли и обзаведетесь камуфляжным зеленоватым окрасом. Единственное среди всех млекопитающих, между прочим. Медленным и зеленым можно просидеть на ветке хоть вечность. Даже рожать можно, сидя на ветке. Ленивцы поступают именно так.

Возможно, вам эволюция позволит вообще всю жизнь провести на ветке, но ленивцы раз в три недели таки спускаются на землю. Чтобы справить большую нужду. И тратят на это около 8% энергетического запаса. Еще и риску быть съеденным себя подвергают (да, даже от ягуаров, своих главных врагов, ленивцы удирать не торопятся).

Казалось бы, к чему такие риски? Биологи долго не могли найти ответ, наблюдая за ленивцами, но недавно, кажется, нашли этому феномену рациональное объяснение. В их фекалиях откладывают яйца огневки акациевые. Личинки вырастают там же. А взрослые бабочки поселяются в шерсти ленивцев, там же находят пару и ждут очередного похода ленивца по нужде.

На первый взгляд отношения эти исключительно односторонние: неужели ради благополучия какой-то бабочки стоит тратить немало ресурсов и подвергать себя смертельной опасности? И снова жизнь оказалась несколько сложнее. Эти самые бабочки-огневки, пока живут на ленивцах, удобряют их шерсть азотсодержащими соединениями. Водоросли и бактерии на удобренной шерсти растут и множатся активнее - шерсть становится камуфляжной. Еще эти водоросли могут послужить сухпайком. Почистил шерсть - поел. Стоит ли ради этого рисковать жизнью? Видимо, да, отбор такое поведение не отбраковал. А стоит ли тратить десятки миллионов лет ради возможности всю жизнь лениться на ветке?

Не ленивцы единые "замедлились" из-за перехода на малопитательную диету. Панды, поедающие исключительно бамбук, тоже не могут похвастаться расторопностью. А коалы с их эвкалиптовым рационом еще более близки к ленивцам по скоростям. Да и образ жизни, и анатомические адаптации коал очень похожи на таковые у ленивцев, несмотря на совсем уж дальнюю родственную связь.