За последнее десятилетие сеть библиотек для слепых сократилась больше чем на 20%. Кроме того, фактически прекратили свою деятельность полторы сотни специализированных школ для незрячих детей.

Уже в следующем году во всей стране останется немногим больше полусотни спецбиблиотек для незрячих людей на всю страну, а точнее - 52, в начале века их было на три десятка больше, сообщила "Российской газете" директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова. "Как методический и координационный центр наше учреждение анализирует информацию о деятельности других специальных библиотек. Так вот, десять лет назад мы впервые столкнулись с оптимизацией, которая сегодня фактически приводит к сворачиванию нашей деятельности", - сказала она.

Захарова пояснила, что за сто лет в стране сложилась уникальная система библиотечного обслуживания инвалидов. Библиотеки создавались в самых крупных региональных центрах, у каждой из них была своя сеть нестационарного обслуживания, куда входили филиалы, пункты выдачи специзданий, которые открывались на предприятиях, где работают инвалиды, в домах отдыха и во всех местах пребывания незрячих.

Однако с 2010 года по решению региональных властей, сокращающих расходы на содержание бюджетных учреждений, специальные библиотеки стали присоединяться к универсальным и становиться их структурными подразделениями - отделами, кафедрами, филиалами.

"Как только специализированная библиотека теряет свою самостоятельность, она вынуждена подстраиваться под деятельность того учреждения, к которому ее присоединили, - говорит Захарова. - И оно может быть замечательным, но выполнять функции специализированного учреждения в полном объеме не станет, обеспечение людей с нарушением зрения новой литературой для него не будет приоритетным".

Именно поэтому в таких специализированных структурных подразделениях в первую очередь прекращается поступление новых книг для слепых людей, не обновляется техника, тогда как незрячим нужны адаптивные устройства для самостоятельного доступа к информации и литературе. Ограничивается количество специализированных услуг для читателей: ведь библиотеки для слепых, как правило, не только выдают книги, они создают уникальные ресурсы, которые больше никто не производит. "У нас, например, есть студия звукозаписи, свои комплексы брайлевской печати для обеспечения пользователей оперативной информацией. Мы делаем рельефную графику, создаем трехмерные объемные модели, которые помогают незрячим лучше понять какие-то вещи", - рассказывает Захарова.

После оптимизации структурные подразделения не могут ничего нового предложить своим читателям, поэтому интерес к ним постепенно пропадает, граждане с инвалидностью реже посещают такую библиотеку, в результате они закрываются.

Где учиться детям с проблемами по зрению

За последние пять лет в России закрылись 153 коррекционные школы для слепых и слабовидящих детей, и они продолжают закрываться, несмотря на формальный запрет, рассказали "РГ" во Всероссийском обществе родителей детей инвалидов (ВОРДИ). В числе причин - недофинансирование, с которым часть из них столкнулись после оптимизации, оказавшись структурными подразделениями общеобразовательных школ.

Как отмечает федеральный куратор направления образования ВОРДИ Ольга Седых, обучение слепого ребенка обходится в 10 раз дороже, чем здорового. Для него требуется специальное оборудование, дополнительный штат работников - дефектологов, тьюторов. Слабовидящие дети не могут учиться без помощи узких специалистов, потому что у них особенное восприятие информации в целом, на которое влияет нарушение зрительной функции. "Сегодня в средних школах не то что на ремонты, а на мытье полов родительские комитеты скидываются, - говорит она, - ни о каком спецобразовании не может быть и речи". К тому же детям с проблемами по зрению требуется ежедневное медицинское наблюдение, а в общеобразовательных школах иногда даже медкабинета нет, как, например, в городе Беловске Волгоградской области. Там уже пять лет после оптимизации - присоединения коррекционной школы к общеобразовательной - медкабинет не работает. И это притом что в целом регион показательный по организации коррекционного образования для детей-инвалидов с различными нозологиями. Он один из немногих, где сохранена сеть из 24 специализированных образовательных учреждений, в которых обучаются более трех тысяч детей.

В других регионах сегодня вместо коррекционного детям с проблемами по зрению предлагают инклюзивное образование: то есть учиться со здоровыми детьми в обычной школе. Как рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, по итогам мониторинга общественников, инфраструктура половины обследуемых образовательных учреждений подходит для слабовидящих учащихся: над входом школ хорошо распознается яркая вывеска, есть контрастные дверные полотна, поручни, звуковые и световые маяки, на крайних ступенях лестниц, первых и последних, нанесена специальная разметка. Более того, 8% общеобразовательных школ в 43 российских регионах признаны абсолютно адаптированными для инвалидов по зрению, но именно - по доступной среде, а не по доступности образования, подчеркнул он.