Почта России привлечет 7,5 млрд рублей на трансформацию

Почта России воспользуется льготной программой кредитования Минцифры по цифровой трансформации. Компания заключила кредитные соглашения со Сбербанком, Райффайзенбанком и Альфа-банком на привлечение заемных средств общей суммой свыше 7,5 млрд рублей. Ставка по программе составляет менее 3% годовых.

Денежные средства пойдут на финансирование в 2020 - 2024 гг. таких проектов почты, как интеллектуальная система управления сортировкой, платформа управления гео-распределенным хранением и комплектацией заказов, оптимизированная онлайн-платформа по предоставлению продуктов и услуг и так далее.

"Почта России Активно цифровизируется и превращается в первоклассную почтово-логистическую компанию и улучшает качество предоставляемых клиентам услуг. Наши технологии существенно улучшают жизнь граждан нашей страны. Однако общая ситуация в экономике оказывает давление на нашу инвестиционную программу, и мы признательны партнерам - Правительству, Минцифре и банкам, - за то, что в нацпрограмме "Цифровая экономика" есть такой прозрачный и действенный механизм финансирования нашего развития", - заявил глава Почты России Максим Акимов.

В компании уже запущены такие цифровые сервисы, как отправка посылок по номеру телефона, предварительная запись в отделения, заказ курьерской доставки отправлений через мобильное приложение, электронная подписка на журналы и газеты, электронные платежи и переводы. В 2019 г. выручка Почты России от цифрового бизнеса составила 21,2 млрд руб., увеличившись на 7,3 млрд руб. по сравнению с 2018 г.