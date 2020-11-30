Под защитой миротворцев в Карабах вернулись уже более 25 тысяч беженцев

За сутки в сопровождении российских миротворцев из Армении в Карабах вернулись почти 1700 беженцев. А общее количество таких людей уже превысило 25 тысяч. Эти данные вчера сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В свои дома люди приехали, потому что знают: наши миротворцы не допустят возобновления боевых действий. О том же свидетельствуют ежедневные доклады российских военных c 23 наблюдательных постов. Они отмечают, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

Внушают оптимизм и сообщения о гуманитарных акциях в еще недавно охваченном войной регионе. Миротворцы, в частности, помогли возобновить учебу в школе N 2 Степанакерта. Там за парты сели более 400 учеников. Еще одно образовательное учреждение города - школа N 8 распахнет свои двери 2 декабря. Сейчас там заканчивают восстановительные работы, и уже вставили взамен разбитых новые оконные стекла.

Предварительно все такие объекты проверяют наши саперы. По данным минобороны, они уже обследовали и очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 29 гектаров земли и около 10 километров дорог, 83 здания и три социально значимых объекта. Военные обнаружили и обезвредили 968 взрывоопасных предметов. Они разминировали две линии электропередачи и четыре вышки сотовой связи на дороге, соединяющей Шушу с населенным пунктом Лысогорский. При этом военнослужащие не забывали о собственной безопасности. Они работали в защитных костюмах и пользовались современными средствами поиска взрывоопасных предметов - миноискателями ИМП-С2 и специальными устройствами ИНВУ-3М.

В районе аэропорта Степанакерта вот-вот заработает полевой военный госпиталь на 40 койко-мест

Имеющих проблемы со здоровьем начали принимать наши военные медики. Так, на базе фельдшерского пункта в Лусадзоре Аскеранского района они оказали квалифицированную помощь 65 местным жителям. А в районе аэропорта Спепанакерта вот-вот заработает полевой госпиталь на 40 койко-мест, оперативно развернутый из пневмокаркасных модулей медицинским отрядом специального назначения Восточного военного округа. Лечить там миротворцев и гражданское население будут опытные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

МЧС

Первые 10 многоквартирных домов на территории Нагорного Карабаха в ближайшие дни будут готовы к заселению. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также, по данным ведомства, усиленная группировка спасателей завершила обустройство собственного лагеря для долговременного пребывания в регионе, а также обустройство места для технической подготовки большегрузной техники. Помимо этого в лагере развернут медпункт, где есть все необходимые медикаменты и квалифицированные специалисты для оказания первой медпомощи.

Практически завершена оценка ущерба местным школам. Кроме того, спасатели совместно с представителями администрации города продолжают передавать стройматериалы местным жителям, чьи дома пострадали в ходе боев. "Также в МЧС России прорабатывается вопрос по доставке дополнительной гуманитарной помощи железнодорожным транспортом", - сообщили в пресс-службе.

Подготовил Тимофей Борисов