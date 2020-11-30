Полиции пришлось стрелять при задержании мужчины, пырнувшего ножом таксиста

Столичные полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений таксисту в Москве. Далеко от места преступления нападавшему скрыться не удалось. Инцидент произошел сегодня рано утром (около 5 утра) на Нижегородской улице.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, пассажир такси "в ходе возникшего словесного конфликта ударил водителя ножом и скрылся". О преступлении оперативно сообщили в полицию, и злоумышленник был обнаружен стражами правопорядка недалеко от места происшествия.

Отмечается, что при задержании подозреваемый оказал активное физическое сопротивление полицейским, угрожая им ножом. Все требования прекратить противоправные действия игнорировал. В итоге дошло до стрельбы. "В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников правоохранительных органов произвел выстрел вверх из табельного оружия", - сообщила Ирина Волк.

Только после этого его удалось угомонить и задержать, мужчина был доставлен в отдел полиции. "В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заключила официальный представитель МВД России.