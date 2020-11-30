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30.11.2020 19:00
Рубрика: Власть

Инкогнито из надзора

Пожарная инспекция меняет схему проверок
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Со следующего года МЧС переходит на новую систему надзора. Ее цель - максимально сократить непосредственные контакты между собственниками зданий и пожарными инспекторами. Но реже проверять будут не всех, а только добросовестных владельцев. Нерадивых же хозяев ждет, наоборот, ужесточение мер контроля.

О сути новшеств на днях рассказали разработчики законопроекта на специально организованном для этого семинаре. Новый закон затронет миллионы владельцев зданий. По сути, в МЧС предлагают маленькую революцию в деле обеспечения пожарной безопасности, смысл которой заключается в дифференцированном подходе к противопожарным проверкам.

Пока порядок таков: есть список всех объектов, которые подразделяются по степени риска в группы, для которых предусмотрены разные сроки проверок. А с будущего года основные критерии и списки останутся, но инспектор МЧС сам сможет определять, к какой категории риска отнести подшефные ему объекты. Он сможет корректировать как списки, так и частоту планируемых проверок. Скажем, если нарушает тот или иной собственник нормы и правила безопасности, то его станут проверять чаще. Таким образом в МЧС хотят стимулировать добросовестных и дисциплинированных владельцев фирм и собственников зданий.

"В отличие от действующего регулирования категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого объекта. Определение категории риска осуществляется на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара и добросовестности подконтрольного лица при соблюдении им требований пожарной безопасности", - пояснил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский, открывая семинар.

Новая система контроля сохранит часть устоявшихся механизмов госпожнадзора, на практике доказавших свою эффективность, но новые аспекты контроля все же вызывают вопросы у ряда экспертов.

Несмотря на понятную логику кнута и пряника при новом подходе к оценке критериев риска, критики этого подхода указывают на работы признанного корифея в области пожарного надзора профессора Николая Брушлинского. В своих трудах он писал, что изменение форм и методов государственного контроля, в частности его ослабление, может быстро привести к резкому росту числа пожаров.

Но авторы нового закона подчеркивают, что МЧС продолжит контроль органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Кроме того, новый закон устанавливает приоритет профилактической работы и вводит 7 возможных видов профилактических мероприятий. Поэтому говорить об ослаблении пожарного контроля не приходится.

При этом проверки не являются единственным мероприятием в области контроля. В частности, инспектор сможет оценивать соблюдение требований пожарной безопасности в ходе выездных обследований. Этот вид надзора не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, а строится исключительно на визуальном осмотре объекта инспектором. То есть инспектор сам под видом посетителя или покупателя сможет инкогнито, так сказать, прийти и установить нарушение или же, наоборот, устранение всех ранее выявленных нарушений.

А с начала следующего года на портале МЧС заработает "онлайн-калькулятор" рисков. С его помощью предприниматели смогут сами следить, к какой группе риска относят их предприятия пожарные.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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